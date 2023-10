Gesundheitsministerium „Fahndung” nach hohen Blutdruck- und Cholesterinwerten

30. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Zusammen mit dem Kardiologen Benny Levenson Christoph Straub von der Krankenkasse Barmer hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach seine Strategie zur Früherkennung und Versorgung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen präsentiert. Bild: Bild: dpa

Unerkannter Bluthochdruck, ein hoher Cholesterinspiegel und weitere Risikofaktoren für Herzinfarkte und Schlaganfälle sollen künftig in Deutschland durch eine deutlich verbesserte Vorsorge früher erkannt und behandelt werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte in Berlin an, in wenigen Wochen einen Gesetzentwurf dafür vorzulegen. Zuvor hatte der SPD-Politiker mit Ärzte-, Krankenkassen- und Apothekenvertretern darüber beraten.