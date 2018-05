Gesundheitsministerium: Spahn legt Programm für 13.000 zusätzliche Pflegekräfte vor

„Das ist eine erste wichtige Maßnahme, um die Vertrauenskrise in der Pflege zu überwinden“, sagte Spahn. Die Eckpunkte sollten schnell in einen Gesetzentwurf vorgelegt werden, damit die Neuerungen zum 1. Januar 2019 in Kraft treten könnten. Die Kosten von rund einer Milliarde Euro pro Jahr trage fast ausschließlich die gesetzlichen Krankenversicherung. Verwiesen wurde im Ministerium darauf, dass diese über Rücklagen von rund 29 Milliarden Euro verfügt. Für die Pflegeversicherung, bei der in diesem Jahr mit einem Milliardendefizit gerechnet wird, erhöhe sich das Finanzrisiko nicht, sagte Spahn.