Gesundheitspläne der „GroKo“: Grummeln bei den Medizinern – Spahn kann Ärztetag nicht überzeugen

Als Mittel gegen überfüllte Wartezimmer wirbt Spahn in Erfurt ebenfalls für die Telemedizin. Bislang gilt in Deutschland das sogenannte Fernbehandlungsverbot, von regionalen Ausnahmen in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg abgesehen. Ärzte dürfen nicht per Telefon oder Online-Videochat eine Diagnose stellen, wenn sie den Patienten vorher nicht zumindest einmal persönlich untersucht haben.