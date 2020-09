Gesundheitspolitik: Bundesregierung beschließt milliardenschwere Investitionshilfe für Krankenhäuser

Die Bundesregierung will die Modernisierung der Krankenhäuser mit einer milliardenschweren Investitionshilfe vorantreiben. Das Kabinett beschloss am Mittwoch, dass dafür ein Zukunftsfonds aus Bundesmitteln mit drei Milliarden Euro gespeist wird. Die Bundesländer sollen weitere 1,3 Milliarden Euro aufbringen, so dass insgesamt über vier Milliarden Euro zur Verfügung stehen.