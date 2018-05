Gesundheitspolitik: Gesundheitsminister Spahn kündigt höhere Kosten für die Pflege an

Zugleich stimmte Spahn auf steigende Kosten für die geplante Verbesserungen bei Alten- und Krankenpflege ein. „Wenn es mehr neue Pflegestellen gibt als bisher geplant, dann wird es auch teurer“, sagte Spahn in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. So plant die Koalition als Sofortmaßnahme, 8000 zusätzliche Stellen in Heimen zu schaffen. „Wir müssen spürbar mehr tun, damit überall was ankommt“, so der Minister. „Das gilt auch für die Krankenhäuser.“ Sein Ziel sei es, dass die Krankenkassen jede zusätzliche Pflegestelle zahle sowie die Tariflohnsteigerungen für die Pflege.