Gesundheitspolitik: Lauterbach stellt abgespeckte Strategie gegen Long Covid vor

Schätzungen gehen davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Covid-Infizierten mit Spätfolgen zu kämpfen haben - was auch immer mehr ökonomische Schäden etwa wegen Arbeitsunfähigkeit verursacht. „Als Faustformel würde ich sagen, dass ein zweistelliger Milliardenbetrag auch in Anbetracht des negativen Wirtschaftswachstums problematisch wäre", sagte der Frankfurter Ökonom Afschin Gandjour der „Rheinischen Post" mit Blick auf die Folgen für die deutsche Wirtschaft. In den USA schätzt eine Brookings-Studie den Lohnausfall auf rund 170 Milliarden Dollar pro Jahr.