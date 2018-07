Gesundheitspolitik: Spahn will Kliniken Mindestpersonalstärke für Pflege vorgeben

Patientenschützer bezweifeln, dass Spahn den Krankenhäusern in diesem Zeitraum konkrete Personalvorgaben machen kann. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag: „Bis jetzt fehlen die Fakten zu den Personalzahlen in der Pflege. Aber ohne die funktioniert das ganze Modell nicht.“ Die Krankenhäuser riefen zwar nach immer mehr Geld auch in der Pflege, legten aber keine belastbaren Zahlen dafür vor.