Gesundheitsreform: Gesundheitsminister Spahn verspricht kürzere Wartezeiten für alle Krankenversicherten

BerlinBundesgesundheitsminister Jens Spahn will kürzere Wartezeiten für alle Krankenversicherten durchsetzen. Zu oft bekomme ein Privatversicherter schneller einen Termin als ein gesetzlich Versicherter, sagte Spahn am Dienstagabend in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Er wolle das Problem aber nicht dadurch lösen, dass jetzt alle länger warten müssten.