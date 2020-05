Gesundheitsschutz Große Koalition will weitere Tabak-Werbeverbote auf den Weg bringen

Die Gesetzespläne sollen voraussichtlich am Freitag kommender Woche (29. Mai) in den Bundestag eingebracht werden. Die weiteren Schritte würden in Kombination mit bestehenden Verboten als wirksame Mittel eingeschätzt, um eine weitere Senkung der Raucherquote zu erreichen, heißt es in dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der vorigen Wahlperiode war ein Anlauf für ein Außenwerbeverbot an Widerstand der Union gescheitert. Verboten ist Tabakwerbung etwa schon in Radio und Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften.