Gesundheitssystem Es geht aufwärts mit dem digitalen Patienten Deutschland

Jetzt aber wären wir soweit. Die Stimmung hat sich längst gedreht. Patientinnen und Patienten wissen, dass sie ohne Röntgenbilder in der Papiermappe und mit Vernetzung zwischen den Gesundheitsprofis besser behandelt würden. In der langen Zeit von 20 Jahren überholten uns die meisten europäischen Nachbarländer, deren Gesundheitssystem weitgehend digitalisiert ist. Rettungssanitäter erfahren dort bei bewusstlosen Patienten die wichtigen Dinge für eine schnelle Behandlung. Mediziner haben einen Überblick über Medikamente, die jemand sonst noch einnimmt. Und die Versicherten in Dänemark, Schweden oder Österreich wissen schlicht besser über ihren Körper und ihre Krankheitsrisiken Bescheid.