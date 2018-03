Gesundheitssystem: Warum in Deutschland trotz Mediziner-Schwemme ein Ärztemangel droht

Die neue Koalition will die Ärzte verpflichten, ihre Praxen in Zukunft mindestens 25 statt 20 Stunden in der Woche geöffnet zu halten. Das soll die Wartezeiten auf einen Arzttermin verkürzen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bereits angekündigt, dass er außerdem die Terminservicestellen ausbauen will, bei denen sich Versicherte schon heute einen Behandlungstermin bei einem Facharzt in der Nähe ihres Wohnortes geben lassen können. Medizinern, die bereit sind sich hier zu beteiligen, sollen davon auch finanziell etwas haben, versprach der Minister.