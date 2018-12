 Gesundheitswesen: Kassenärzte plädieren für Manipulationsschutz bei digitalen Patientenakten

Mit Blick auf die technische Sicherheit sagte Gassen: „Es sollte Lösungen geben, dass die elektronische Akte vielleicht auf einem Stick liegt, so dass man sicher sein kann, dass sie nicht unfreiwillig ausgelesen wird.“ Wenn Patienten entscheiden, dies auf dem Smartphone haben zu wollen, müsse man klar sagen: „Das ist mit einer Restunsicherheit verbunden. Das ist so wie beim Online-Banking.“ Wichtig sei, dies offen und ehrlich zu kommunizieren, so dass davon niemand überrascht sei.