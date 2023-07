Getreide-Deal und Wagner-Söldner Das sind die Themen beim Russland-Afrika-Gipfel

Doch auch hinter Putin stehen Fragezeichen. In seinen mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht hat er die afrikanischen Länder südlich der Sahara nur einmal besucht. In der vergangenen Woche gab Südafrika nach erheblichem diplomatischen Druck bekannt, Putin werde wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofes gegen ihn im Zusammenhang mit der Ukraine im August nicht an einem Wirtschaftsgipfel dort teilnehmen.



Die Debatte in Südafrika darüber, ob Putin verhaftet werden sollte, war ein weiteres Zeichen für die Ambivalenz eines einst verlässlichen Verbündeten der USA. Doch das Büro von Präsident Cyril Ramaphosa stellte am Freitag klar, dass die afrikanischen Staats- und Regierungschefs auf ein Ende des Krieges zwischen der Ukraine und Russland hinarbeiten, weil dies im wirtschaftlichen Interesse des Kontinents liege.