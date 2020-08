GEW-Chefin Tepe „Digitaler Unterricht weiterhin nicht ausreichend vorbereitet“

Der digitale Unterricht scheitere aber nicht etwa am Willen der Lehrer, sondern an der fehlenden Infrastruktur: „Die digitale Ausstattung der Schulen ist in der Regel katastrophal“, sagte Tepe. Nur etwa zehn Prozent der Lehrkräfte würden die notwendigen Geräte wie Tablets und Laptops durch ihre Schulen gestellt bekommen, private PCs dürften aber nicht genutzt werden: „Mutig agierenden Kollegen sind wie in Thüringen sogar Bußgelder vom Datenschutzbeauftragten angedroht worden“, erklärt Tepe. In den Schulen selbst müssten sich teils 1000 Kinder 100 Laptops teilen. „Wie soll man denn da seine Stunde planen, wenn man überhaupt nicht weiß, ob man die Tablets abbekommt?“



Um die Lehrkräfte besser vorzubereiten, fordert sie mehr Ausbildung in digitaler Didaktik: „Natürlich erwarten wir, dass die Lehramtsanwärter im Studium und im Referendariat lernen, mit digitalen Medien zu arbeiten.“



Mehr zum Thema

Plötzlich digital unterrichten zu müssen, hat viele Lehrkräfte während der Coronakrise überfordert. Lesen sie hier das ganze Interview mit GEW-Chefin Marlis Tepe.