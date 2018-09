Gewalttat Tatverdächtiger im Chemnitzer Tötungsdelikt kommt auf freien Fuß

Der Rechtsanwalt des aus der Untersuchungshaft entlassenen Irakers betonte, es sei „ein Phantasiegebilde der Staatsanwaltschaft“, dass sein Mandant einer der Mittäter gewesen sein könnte. „Das gravierend Schlimme an diesem Fall ist, dass die vollziehende Gewalt aber auch die Rechtsprechung, also in dem Fall die Gerichte, die Unschuldsvermutung im vorliegenden Falle über Wochen mit Füßen getreten haben“, sagte Anwalt Ulrich Dost-Roxin. Die Polizei habe zwar ein Messer mit Blutanhaftungen der Opfer gefunden. „Aber Fingerabdrücke meines Mandanten befanden sich daran nicht.“