Gewerkschaft IG Metall fordert Vier-Tage-Woche und mehr Lohn

Die IG Metall fordert für die nordwestdeutsche Eisen- und Stahlindustrie eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich sowie 8,5 Prozent mehr Geld. Das beschloss die Tarifkommission der Gewerkschaft am Mittwoch in Duisburg. „Diese Arbeitszeitverkürzung wäre der Einstieg in die 4-Tage-Woche, die dadurch in vielen Bereichen möglich wird“, sagte der Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer Knut Giesler laut Mitteilung. Die Forderung von 8,5 Prozent begründete er mit der hohen Inflationsrate.