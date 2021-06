Gewerkschaft: Verdi ruft Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen zu Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft im Tarifkonflikt mit dem Handelsverband Nordrhein-Westfalen (NRW) die Mitarbeiter im Einzelhandel zu Arbeitsniederlegungen am Donnerstag auf. Schwerpunkte seien die Innenstädte sowie Möbelhäuser, kündigte die Gewerkschaft in der Nacht zum Donnerstag an.