Gewerkschaften: Bezirkschef Zitzelsberger will nicht mehr an die Spitze der IG Metall

Nach Zitzelsbergers Auffassung wäre ein Führungsduo ein Signal für „einen Aufbruch in neue Zeiten“ gewesen. Seinen Posten als Gewerkschaftschef in Baden-Württemberg will der erfahrene Tarifverhandler behalten. An der bundesweiten Spitze der Gewerkschaft sollen künftig nach dem bisherigen Schema des oder der ersten und zweiten Vorsitzenden mindestens ein Posten mit einer Frau besetzt werden. Benner hatte sich bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen.