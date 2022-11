Gewerkschaften Scholz für Stärkung des öffentlichen Dienstes

29. November 2022 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht beim 25. Gewerkschaftstag des dbb Beamtenbund und Tarifunion. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich angesichts großer Anforderungen an den Staat infolge des Ukraine-Krieges zu einer Stärkung der öffentlichen Verwaltung bekannt. Die „Zeitenwende” sei überall im Land spürbar, sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Gewerkschaftstag des Beamtenbundes dbb in Berlin auch mit Blick auf Hilfspakete wegen der Inflation und den Umbau der Energieversorgung.