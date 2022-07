Gewerkschaften: Verdi – Lufthansa-Angebot im Tarifstreit „unzureichend“

Die zweite Verhandlungsrunde der Lufthansa mit der Gewerkschaft Verdi über Lohnerhöhungen für die rund 20.000 Beschäftigten am Boden gehen am späten Mittwoch ergebnislos auseinander. Das Angebot der Arbeitgeber sei „unzureichend“, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Beide Tarifparteien hätten sehr ernsthaft verhandelt und versucht, ein Ergebnis zu erzielen. „Ein solches Ergebnis wäre in der immer mehr eskalierenden Situation an den Flughäfen äußerst wichtig gewesen.“