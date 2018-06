Giftfund: Weitere Durchsuchungen in Köln nach Rizin-Fund und Terrorverdacht

BerlinNach dem Fund des hochgiftigen Stoffes Rizin in der Wohnung eines Tunesiers in Köln hat die Polizei am Freitag weitere Razzien gestartet. Die Beamten hätten acht Wohnungen durchsucht, zu denen der Mann möglicherweise Zugang gehabt habe, erklärte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die Ermittlungen würden vom Bundeskriminalamt und Spezialisten des Robert-Koch-Instituts geführt, unterstützt von der Kölner Polizei.