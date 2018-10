Giga-Gipfel in Sölden Achtung, Mensch!

Die Vordenkerinnen und Vordenker definieren in Sölden ein wesentliches Ziel: Nachdem die Technik im Bereich smarter Software und Maschinen in den vergangenen Jahren unfassbaren Fortschritt gemacht und gebracht habe, gelte es nun, die Mehrheit der Menschen von diesen Chancen zu überzeugen – und mit in die Zukunft zu nehmen.



Daran hapert es derzeit, das ist in der digitalen Spitze längst angekommen. „Wenn ich mich auf Veranstaltungen wie diesen oder ähnlichen in Berlin bewege“, erzählt etwa Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU), „dann ist klar, dass sich alle einig sind in der Bewertung der Chancen durch Künstliche Intelligenz. Wenn ich dann aber im CSU-Ortsverein bin, spüre ich die großen Ängste.“ Das ist zwar einerseits eine deutsche Eigenschaft, erklärt der Zukunftsforscher und Soziologe Thomas Druyen von der Siegmund-Freud-Privatuniversität Wien: „In der deutschen Mentalität herrscht eine sehr dominante Veränderungsresilienz.“ Die aber, das hat Druyen in tausenden Interviews auch herausgefunden, lasse sich andererseits auch beheben: „Der Mensch ist der Feind dessen, was er nicht versteht.“