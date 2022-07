Gigabitstrategie „Ein PR-Papier ohne Lösungen“

Dazu scheint zu passen, dass die sich Telekomfirmen jetzt vor einer unkontrollierten Förderwelle sorgen. Der Staat darf ab 2023 überall dort fördern, wo nicht mindestens 200 Megabit/s bei Down- und Uploads zur Verfügung stehen. Dann könnten auf einen Schlag zwölf Millionen Haushalte förderberechtigt sein, so die Befürchtungen.

Für ein an den Haaren herbeigezogenes Argument hält das Torsten Gerpott, Telekommunikationsexperte von der Universität Duisburg-Essen. Er glaubt nicht, dass die Zahl der Förderanträge explodieren werde: „Die Kommunen werden wie bisher nur die bürokratischen Mühen, die zu Recht mit einer staatlichen Förderung verbunden sind, auf sich nehmen, wenn sich kein privater Anbieter findet, der Versorgungslücken hinreichend schnell und gut schließt“, erklärt er.



Grundsätzlich hält der Experte die Netzförderpolitik des Bundes für sinnvoll, auch wenn sie 2015 viel zu spät gestartet worden sei. Die neue Gigabitstrategie füge dieser Politik aber kaum etwas Neues hinzu und sei für die Ziele 2030 ambitionslos. „Im Grunde handelt es sich weitgehend um ein PR-Papier, das kaum innovative Ideen und Lösungen für digitale Infrastrukturen präsentiert“, so Gerpott.