Gipfeltreffen der Weltmarktführer 5-Punkte-Plan: Lindner will Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärken

Robert Habeck (Grüne) hat der befürchteten Rezession vergangene Woche eine Absage erteilt. Es sei gelungen, eine schlimme Wirtschaftskrise abzuwenden, teilte der Bundeswirtschaftsminister anlässlich der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts am 25. Januar in Berlin mit. Das ist eine gute Nachricht. Doch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) reicht das nicht. „Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass alles gut sei“, sagt er auf der WirtschaftsWoche-Veranstaltung „Gipfeltreffen der Weltmarktführer“ in Schwäbisch Hall am Dienstagabend.