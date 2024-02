Gipfeltreffen der Weltmarktführer „Alleine werden wir nicht unabhängig“

Die Suche nach der Resilienz vor Krisenherden beschäftigt nicht nur Lettland. Nach dem Lieferkettenchaos während der Pandemie, den aktuellen oder drohenden Kriegen in der Ukraine und dem Mittleren Osten oder China, gelten geopolitische Risiken und Konflikte als größte Gefahren für Handel und Geschäfte. Was Staatslenker und Manager in einer solch zunehmend unsichereren Weltlage unternehmen und woran sie sich orientieren können, darüber sprachen am Mittwoch Firmenstrategen und Politikexperten auf der WirtschaftsWoche-Veranstaltung „Gipfeltreffen der Weltmarktführer“ in Schwäbisch Hall.