Gipfeltreffen der Weltmarktführer Lindner: „Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland eine sehr starke Substanz hat“

Denn die Stimmung ist schlecht: Umfragen zeigen, wie die Unterstützung für die Ampel-Politik in der deutschen Bevölkerung schwindet. Wie das Meinungsforschungsinstitut Ipsos mitteilte, sind die Ampel-Politiker, was ihre Beliebtheit angeht, zuletzt deutlich abgestürzt. Vor allem die Spitze um Finanzminister Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verliert massiv an Rückhalt. Auch der deutsche Mittelstand zeigt sich zunehmend enttäuscht von der Regierung. Das Wachstumschancengesetz, das Steuererleichterungen für Unternehmen vorsah, wurde in jüngsten Beschlüssen von geplanten sieben Milliarden Euro auf drei Milliarden Euro gekürzt. Derzeit hängt das Gesetz im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat fest.