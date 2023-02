Gipfeltreffen der Weltmarktführer Volker Wissing – von der Fax-Republik zum Fortschrittsland?

Der FDP-Politiker Volker Wissing hat zu seinem Amtseintritt sein Ministerium umbenannt und das Digitale dem Verkehr vorangestellt. Als Deutschlands erster Digitalminister will er Deutschland in die Moderne führen. Doch laut der Umfrage trauen die Deutschen nicht einmal mehr der Digitalisierung predigten Partei FDP zu, die Digitalisierung wirklich nennenswert voranzubringen.

Noch in diesem Jahr jedoch, so verspricht Wissing es bei seiner Keynote auf dem Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall am Mittwoch, soll jeder Bürgerin in Bürger eine digitale Identität erhalten. Bis 2024 soll man sich also online rechtssicher ausweisen können, Behördengänge sollen somit online möglich sein.