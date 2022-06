Gipfeltreffen: G7-Kritiker tragen Protest auf die Straße – Großdemo in München

Einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels in Oberbayern wollen am Samstag Tausende Menschen in München auf die Straße gehen. Bei einer Großdemonstration (12.00 Uhr) mit Start auf der Theresienwiese werden mindestens 20.000 Teilnehmer erwartet. Bei schönem Wetter könnten es auch deutlich mehr werden, prognostizierte die Polizei, die auch mit einem schwarzen Block rechnet.