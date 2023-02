GKV: Kassen fordern für Pflegeversicherung Defizit-Ausgleich durch Steuergelder

Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie die großen Sozialverbände haben die Bundesregierung dazu aufgefordert, die hohen Defizite in der Pflegeversicherung rasch durch Steuermittel in Milliardenhöhe auszugleichen.



Der Finanzierungsbedarf allein für die kurzfristige Stabilisierung im laufenden Jahr betrage mindestens 4,5 Milliarden Euro, heißt es in einem Brief, das den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland laut Vorabbericht vorliegt.