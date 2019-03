Gleichberechtigung: Maas fordert stärkere Beteiligung von Frauen an internationaler Krisenlösung

„Wir brauchen eine Außenpolitik für Frauen“, sagte Maas. Deutschland setze sich für die gleichberechtigte Mitwirkung von Frauen in allen Phasen von Konflikt- und Krisenbewältigung ein. Die Regierung fördere zum Beispiel die Einbindung von Frauen in den Friedensprozess in Syrien. Im UN-Sicherheitsrat habe Deutschland die Situation von Frauen im Mittleren und Nahen Osten gleich im Januar auf die Tagesordnung gesetzt.