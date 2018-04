Gleichstellung: Die Frauenquote ist Familienministerin Giffey nicht genug

Die SPD-Politikerin lobte den Erfolg der gesetzliche Frauenquote: „Die feste Quote gilt. Sie wirkt.“ Aktuell liege der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der betroffenen Unternehmen bei 30,4 Prozent. Doch Giffey beklagte, dass die Quote nur in ihrem unmittelbaren Geltungsbereich wirke. „Wir haben mitten in der Wüste einen Brunnen gebohrt“, sagte die Bundesfrauenministerin. Jetzt sei es dort grün, Wasser fließe. „Aber drum herum ist weiter Wüste“, betonte Giffey.