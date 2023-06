Laut Studie gründen Frauen weniger als Männer. Was sind die Ursachen dafür?

Der Gender-Gap bei den Gründungen ist ein altes Thema, er tritt in fast allen Ländern auf. Während der Pandemie ist die Schere sogar noch weiter auseinander gegangen. Die Häufigkeit der Gründungen von Männern hat stärker zugenommen als jene von Frauen. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Während der Corona-Zeit und der Lockdowns dürften vor allem familiäre Belastungen und die katastrophale Betreuungssituation der Kinder eine Rolle gespielt haben - was in Deutschland Mütter im Mittel stärker trifft als Männer.