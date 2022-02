Globale Engpässe: Großhandelpreise steigen zu Jahresbeginn erneut etwas schneller

Der Großhandelsverband BGA erwartet in diesem Jahr ein langsameres Wachstum, auch wegen der bis Mitte 2022 erwarteten Lieferkettenprobleme. Der Umsatz soll um 5,5 Prozent auf 1,545 Billionen Euro zulegen. Preisbereinigt dürfte ein reales Plus von bis zu drei Prozent übrig bleiben. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche könne 2022 erstmals die Zwei-Millionen-Marke überspringen.