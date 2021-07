Globale Steuerreform G20-Powerplay der alten Schule

Es war eine subtile Geste der Macht, als die US-Finanzministerin Janet Yellen und ihr deutscher Kollege Olaf Scholz an diesem Samstag um kurz nach zehn Uhr vor die Presse traten. Der Ort: Das alte Werftgelände in Venedig, wo sich die führenden Industrie- und Schwellenländer der G20-Gruppe für knapp zwei Tage in Klausur begaben. Yellen also sprach mit leiser Stimme. Der Deal sei gut für alle Länder, es gehe darum, das selbstzerstörerische Rennen nach unten bei den Unternehmensteuern zu beenden. Scholz sekundierte und erklärte in geschliffenem Englisch: „This will make the world better.“