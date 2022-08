Globalisierung Warum Deutschland sich nicht von der Welt abkoppeln sollte

Seit der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz vom 27. Februar 2022 vor dem Bundestag prägt der Begriff der Zeitenwende die außenpolitische Debatte in Deutschland. So zutreffend er ist, um die umwälzenden Veränderungen in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu beschreiben, so wenig eignet er sich doch für die Charakterisierung des internationalen Umfelds, dem diese Veränderungen geschuldet sind. Zeitenwende impliziert, dass absehbar wäre, wohin sich die Zeit wendet. Dem ist keineswegs so. Zwar geht die Ära zu Ende, in der die Welt durch eine regelbasierte liberale Ordnung strukturiert war und die Hoffnung dominierte, das „Ende der Geschichte“ sei nahe und es wäre nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Staaten der Welt rechtsstaatlich, demokratisch und marktwirtschaftlich wären. Doch noch ist unklar, was an die Stelle dieser weltgeschichtlichen Periode tritt.