Glosse zur Bundestagswahl Wird auch Christian Lindner jetzt noch Kanzlerkandidat?

Was folgt daraus? Zumindest in den Fernsehanstalten sollte ein kurzes Nachdenken zugunsten der gequälten Zuschauer einsetzen. Nachdem wegen des Höhenflugs der Grünen aus dem traditionellen TV-Duell der schwarzen und roten Spitzenleute ein „Triell“ mit drei „KandidatInnen“ geworden ist, droht jetzt ein – ja was eigentlich? Ein „Vierer-Duell“, ein „Vierkampf“ oder ein „Quartell“? Schon der sprachliche Krampf bei der Namenssuche zeigt, dass sich das Format in der neuen Parteienwelt überlebt hat.