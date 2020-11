Glücks-Atlas 2020 Wie Corona unsere Lebenszufriedenheit verändert

Um den Zusammenhang zwischen äußeren Faktoren und persönlicher Lebenszufriedenheit zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Entwicklung während des ersten Lockdowns. Zu Beginn der Messung am 05.03. war die allgemeine Lebenszufriedenheit mit über sieben Punkten verhältnismäßig hoch. In der Folge nahm sie stark ab. Das ist nicht verwunderlich. Am 11. März rief die WHO die Pandemie aus. Am selben Tag warnte die Bundeskanzlerin vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Schulen und Kitas wurden geschlossen, Einreiseverbote der europäischen Nachbarländer traten in Kraft. Am 22. März einigten sich Bund und Länder auf strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.