Glücksspiel Sportwettanbieter gibt Filialgeschäft auf – Kritik an Politik

Erst nach einer ausgesprochenen staatlichen Duldung habe sich Admiral Sportwetten entschlossen, Ende 2017 in das deutsche Sportwettgeschäft einzusteigen. Auch ein weiteres Lizenzverfahren nach Verabschiedung von Änderungen am Staatsvertrag aber sei im April gerichtlich gestoppt worden. Damit fehle es weiter an Rechtssicherheit, so Daniel Henzgen, Mitglied der Geschäftsleitung von Löwen Entertainment.