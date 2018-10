Eine harte Kante, die ja stets das Merkmal christsozialer Rhetorik war, verfängt dann in der Situation in Bayern nicht mehr: denn AfD-Wähler wollen keine streng geregelte Zuwanderung, sondern überhaupt keine. Bayern lebt aber von der Migration, aus Deutschland aus Europa, von überall auf der Welt. Nun rächt sich, dass es die konservativen Parteien unter Kanzlerin Merkel versäumt haben, ihr Handeln als Regierung in der Flüchtlingskrise 2015 zu erklären und eine Vision zu entwerfen für ein Deutschland, in dem in der Wahrnehmung vieler Wähler über Nacht eine Million Flüchtlinge Aufnahme gefunden hatten. Nachdem die Bundeskanzlerin, Wochen nachdem die Flüchtlinge angekommen waren, bei Anne Will im Oktober 2015 ihr fatales Statement über die zukünftige Sicherheit von Landesgrenzen angesichts einer entgrenzten und krisengeschüttelten Welt abgegeben hatte, nahm der Zuspruch zur Regierungspolitik ab und der zur AfD zu. Alexander Gauland nannte deshalb die Flüchtlingskrise ein Gottesgeschenk. In dieser Situation hätte die Union zusammen rücken und gemeinsam agieren müssen. Stattdessen gab es Hiebe für die Kanzlerin und die Ankündigung, die Regierung, der man selbst angehörte, in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht zu verklagen. Dieses Vorgehen hatte schon 2017 bei der Bundestagswahl das Ergebnis der CSU nicht aufgebessert. Man hätte also nunmehr, im Landtagswahlkampf, gewarnt sein müssen.