Die SPD-Basis hat ihren neuen Vorsitz gewählt und dafür die Beurteilung mangelhaft bekommen. Wie könne man nur, so die Kritik, dem unbekannten Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans den Vorzug vor dem erprobten Vizekanzler geben? Die gebeutelte Partei, die seit der Agenda 2010 – verabschiedet am Beginn dieses Jahrhunderts – nicht mehr recht Tritt fassen kann, würde dieser Schritt noch näher an den Rand des Abgrunds bringen. Nicht zuletzt, weil die neuen Chefs ein Ende der Großen Koalition in Auge gefasst haben.