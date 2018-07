Rechts neben der CSU darf es, so geht das bekannte Franz Josef Strauß-Diktum, keine demokratische Kraft geben. Die CDU ist in der Mitte und da in Richtung links gerückt. Durch diese tektonische Verschiebung hat sie die Krise der Sozialdemokratie in Deutschland mit befördert und sich gleichzeitig neue Optionen in Richtung Koalition mit den Grünen eröffnet. Die AfD ist eine rechtsradikale Partei und die Tatsache, dass sie im Parlament sitzt, darf nicht verschleiern, dass sie im Kern keine demokratische Kraft ist. So ist durch die Bewegung der CDU zwischen ihr und der AfD ein weiter Raum entstanden, in dem sich die CSU etablieren kann. Die kommende Zeit wird zeigen, ob die CSU sich diesen Schritt zutraut, oder ob sie der Stoiber-Seehofer-Doktrin folgt: wenn es hart auf hart kommt einen Rückzieher zu machen.