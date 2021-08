Grafiken zu Tempolimits Auf welchen Autobahnen es am rasantesten zugeht – und wo Tempolimits herrschen

Ein Grund für Begrenzungen sind immer wieder Baustellen. Im zweiten Quartal 2021, also in den Monaten April, Mai und Juni, hat TomTom bundesweit 470 davon gezählt. Knapp 3100 Streckenkilometer oder elf Prozent des gesamten Netzes waren davon betroffen.



Auch ohne Baustelle sorgt dichter Verkehr dafür, dass die Karawane langsamer unterwegs ist als erlaubt, vor allem unter der Woche. Auf weit mehr als der Hälfte der Autobahnen mit Tempolimit sind mindestens 100 km/h erlaubt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen liegt wochentags in vielen Fällen aber darunter. Das zeigen die TomTom-Daten. Der nach eigenen Angaben weltweit führende, unabhängige Kartierungsspezialist suchte für den Überblick zehn Autobahnen in allen Ecken Deutschlands aus, um ein möglichst umfangreiches Bild zu bekommen.