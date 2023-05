Der hagere Nimmermann tritt öfter im dreiteiligen Anzug samt Krawatte und Weste auf, vom Habitus ist er Banker nicht Biomasse-Verfechter. Einen Großteil seines Berufslebens, gut 15 Jahre, hat in der Finanzbranche in Frankfurt verbracht. Nach seiner Promotion stieg er als Volkswirt bei der BHF-Bank in Frankfurt ein. Er soll dort auch im Börsenhandel gearbeitet haben. Die Bank verließ er 2014 als Chefvolkswirt und Leiter der Abteilung Finanzmarktanalyse.