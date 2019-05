„Green Supporting Factor“: Deutschland gegen Bonus für ökologische Finanzprodukte

Das Bundesfinanzministerium ist gegen die Einführung eines sogenannten „Green Supporting Factor“ an den Finanzmärkten. Damit stellt sich Deutschland gegen einen Vorschlag der EU-Kommission, dass Banken und andere Finanzinstitute für Investitionen in ökologische Finanzprodukte weniger Eigenkapital zurücklegen müssen als sonst vorgeschrieben. Zur Begründung erklärt das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben an die FDP-Fraktion, das der WirtschaftsWoche vorliegt: „Die Bundesregierung lehnt nicht risikobasierte Eigenkapitalanforderungen ab.“ Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat das Bundesfinanzministerium die Sorge, dass eine Lockerung der Kapitalmarktvorschriften für grüne Finanzanlagen die Stabilität an den Kapitalmärkten beeinträchtigen könnte.