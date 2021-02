Grenzkontrollen für Berufspendler „Diese Testpflicht ist so kurzfristig gar nicht umzusetzen“

In der Nacht zum Sonntag liefen die Kontrollen zunächst ruhig an und sorgten weder für Stau noch für lange Wartezeiten. „An einem Wochentag, wenn Pendler versuchen einzureisen, wird die Lage sicherlich anders aussehen“, sagte ein Sprecher der Grenzpolizei Passau am Morgen. Laut Bundespolizeipräsidium wurden bis zum Nachmittag (15 Uhr) 2202 Personen an der deutsch-österreichischen sowie an der deutsch-tschechischen Grenze abgewiesen.