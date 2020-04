Griechenland Deutschland nimmt 58 Flüchtlingskinder aus Griechenland auf

Nach wochenlangen Vorbereitungen sollen am kommenden Samstag 58 Kinder aus Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland gebracht werden. Deutschland sei entsprechend seiner Zusage auch bereit, mehr unbegleitete Minderjährige von den Ägäis-Inseln aufzunehmen, betonte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin.