Griechenland-Hilfe Haushaltsausschuss billigt Finanzhilfen

In einer Sondersitzung hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die letzte Hürde zum Abschluss des dritten Hilfsprogramms für Griechenland genommen. Die Teilnehmer billigten am Mittwoch die Auszahlung der finalen Tranche durch die Euro-Geldgeber in Höhe von 15 Milliarden Euro an das schuldengeplagte Land. FDP und AfD hatten sich dagegen ausgesprochen.