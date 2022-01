Griff nach Fraktionsvorsitz Durchmarsch für Friedrich Merz

Für die Union kommt diese Entscheidung zur rechten Zeit, denn ein fortgesetzter Machtkampf zwischen Merz und Brinkhaus hätte bis April eine mediale Begleitmusik geliefert, die zulasten der CDU-Ministerpräsidenten gegangen wäre, die in diesem Frühjahr ihre Ämter im Saarland, in Schleswig-Holstein und vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen verteidigen müssen.