Größeres Budget Entwicklungsminister Müller will zusätzliches Budget in Klimaschutz und Afrika investieren

„Die zusätzlichen Mittel investieren wir in Maßnahmen für den Klimaschutz, etwa den Aufbau erneuerbarer Energien in Afrika“, so Müller. „Zusätzliche Schwerpunkte setzen wir bei der Zusammenarbeit mit den Reformpartnern in Afrika, der Bekämpfung von Hunger und Armut und bei Bildung, Gesundheit und Wirtschaft. Auch die notwendige Hilfe in Krisen- und Fluchtregionen können wir jetzt fortführen.“