GroKo nach Bayernwahl unter Druck „Die SPD muss klären, ob sie noch zu dieser Koalition steht“

CSU-Chef Horst Seehofer sagte in München, das größte Interesse der Union müsse nun sein, in Hessen ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dafür müsse die große Koalition stabil arbeiten. Er wies aber die Kritik zurück, die CSU habe wegen des Streits in der Koalition in Bayern stark verloren. Die These „bloß nicht streiten, dann ist die Welt in Ordnung“ sei nach seiner politischen Erfahrung nicht richtig. Die AfD liege in Bayern unter dem Bundesschnitt. „Das ist schon ein Hinweis darauf, dass wir zumindest nicht falsch mit dem Thema AfD umgegangen sind“, sagte Seehofer.